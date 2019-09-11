Українські ГЗК просять призупинити транзит російської ЗРС до виконання своїх заявок

Про це йдеться в листі керівників Північного, Південного, Центрального, Інгулецького і Полтавського гірничо-збагачувальних комбінатів до президента Володимира Зеленського, копія якого є в розпорядженні МинПрома.

"Цього року спостерігається різке збільшення обсягів транзиту залізорудної сировини російського виробництва територією України. Цей транзит рухається в напрямку терміналів морського порту "Південний"- незамерзаючого і найглибоководнішого порту Чорного моря, який має можливість приймати судна вантажопідйомністю понад 200 тис. тонн. У зв'язку з цим, через обмежені можливості портової та залізничної інфраструктури регіону, українські виробники-експортери стикаються з відмовами з боку порту виконувати заявки на обробку їхньої експортної продукції в повному обсязі на користь російського транзиту", - йдеться в листі.

Керівники українських ГЗК підкреслюють, що обсяг транзиту ЗРС з Росії, який рухається в напрямку терміналів порту "Південний", заміщає аналогічний обсяг експорту продукції вітчизняних виробників, які не мають альтернативних шляхів відвантаження для своєї продукції.

"При цьому "Укрзалізниця" ставить у неконкурентне становище українські підприємства стосовно транзиту - дає преференції для іноземних перевізників, застосовуючи знижувальні коефіцієнти до транзитних залізничних тарифів, що стимулює російські компанії збільшувати обсяги перевезень. Водночас Адміністрація морських портів України і Міністерство інфраструктури Україна надають спеціальні знижки на портові збори для суден, які перевозять транзитні вантажі, що також дискримінує вітчизняних експортерів", - зазначається в листі.

Українські рударі називають ситуацію, що склалася неприпустимою, оскільки вона призводить до цілої низки пов'язаних негативних наслідків. Зокрема, невиконання міжнародних договорів українськими виробниками, втрати їхнього іміджу перед західними партнерами, зменшення валютних надходжень в Україну, зниження сум сплачуваних до держбюджету податків. Крім того, це ставить під загрозу утримання рівня обсягів виробництва.

У своєму зверненні до глави держави керівники українських ГЗК підкреслюють, що кращі світові практики розвинених країн базуються на принципах рівної конкуренції і підтримки вітчизняного виробника. І саме такі принципи мають бути застосовані в цій ситуації.

Керівники вітчизняних ГЗК просять президента втрутитися в ситуацію, що склалася і посприяти терміновому розгляду Кабінетом міністрів проблемних питань, що стосуються перевалки в портах українських експортних вантажів.

Зокрема, розглянути питання забезпечення в українських портах першочергового і в повному обсязі виконання заявок українських підприємств-експортерів, скасувати дискримінацію вітчизняних експортерів і переглянути політику щодо доцільності надання спеціальних умов/знижок компаніям, які перевозять транзитні вантажі, а також призупинити транзит ЗРС російського виробництва і забезпечити здійснення транзитних перевезень тільки за умови повного виконання заявок українських експортерів.