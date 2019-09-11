Дев'ять українських моряків засуджено у Франції до ув'язнення на термін від 5 до 8 років за перевезення кокаїну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кримінальний суд міста Лілля у Франції приговорив до ув’язнення на строки від 5 до 8 років 9 українських моряків, яких обвинувачували у перевезенні кокаїну у 2015 році", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що морякам також присудили штраф у розмірі 75 мільйонів євро і довічно заборонили повертатись до Франції.

Вироку суду присяжних очікує ще один українець - член екіпажу.

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Як відомо, наприкінці 2015 року з вантажного судна, що йшло у Булонь-сюр-Мер, були вилучені 2,3 тонни кокаїну вартістю 50 млн євро. Були заарештовані 9 українських моряків, які стверджували, що їх погрозами змусили перевозити незаконний вантаж.

За даними слідства, наркотики на судно перевантажили у Венесуелі.