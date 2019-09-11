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11.09.19 23:12

Чиновники "Укргазвидобування" збагачувалися на утилізації небезпечних відходів, - СБУ. ФОТО

За даними слідства, вони уклали з приватною фірмою договір на утилізацію небезпечних відходів. Насправді відходи ніхто не утилізував. Їх просто вивозили на звичайний сміттєвий полігон, а документи підміняли.

Чиновники "Укргазвидобування" збагачувалися на утилізації небезпечних відходів, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ. Йдеться про утилізацію відходів буріння в Полтавській області. Через дії зловмисників постраждала екологія регіону.

"Фактична утилізація відходів буріння не здійснювалася. Під час їх тимчасового зберігання не буо дотримано необхідних екологічних вимог, що призвело до забруднення навколишнього середовища. При вивезенні бурового шламу відбувалася підміна супровідних документів, тому на полігоні побутових відходів він зберігався як безпечна речовина", - повідомили в СБУ.

Чиновники Укргазвидобування збагачувалися на утилізації небезпечних відходів, - СБУ 01

В офісах і за місцем проживання фігурантів справи в Києві, Полтаві, Дніпрі, Кременчуці пройшли обшуки. Правоохоронці вилучили документацію і електронні носії інформації, що підтверджують проведення протиправної оборудки.

Чиновники Укргазвидобування збагачувалися на утилізації небезпечних відходів, - СБУ 02

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Чиновники Укргазвидобування збагачувалися на утилізації небезпечних відходів, - СБУ 03

"Зараз представнику комерційної структури - організатору протиправного механізму - повідомлено про підозру у вчиненні злочину, іншим фігурантам провадження планується оголосити підозри найближчим часом", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, раніше в "Укргазвидобуванні" повідомили про обшуки.

Чиновники Укргазвидобування збагачувалися на утилізації небезпечних відходів, - СБУ 04

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Чиновники Укргазвидобування збагачувалися на утилізації небезпечних відходів, - СБУ 05

Чиновники Укргазвидобування збагачувалися на утилізації небезпечних відходів, - СБУ 06

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