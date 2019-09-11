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11.09.19 18:48

Начальник Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся зі звільненими з російського полону військовими моряками. ФОТО

Сьогодні, 11 вересня, в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак зустрівся з військовими моряками, які повернулися з російського полону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Начальник Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся зі звільненими з російського полону військовими моряками 01

"Той похід, який ви здійснювали через Керченську протоку увійде в історію російсько-української війни, яка триває вже шостий рік. Ми бачили, як ви мужньо трималися. Я щиро вдячний вам за це", - сказав Хомчак.

Начальник Генерального штабу зазначив, що дуже важливо, що всі повернулися з полону живими.

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Начальник Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся зі звільненими з російського полону військовими моряками 02

Крім цього, начальник Генерального штабу ЗСУ разом із керівниками структурних підрозділів МО та ГШ відповів на запитання військових моряків, яких цікавили питання отримання освіти, відпусток, подальшого проходження служби, соціальних пільг і гарантій.

На завершення зустрічі Хомчак вручив військовим морякам відзнаки начальника Генерального штабу.

Начальник Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся зі звільненими з російського полону військовими моряками 03

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