Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.09.19 18:54

Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет пообіцяв у 2020 році зменшити витрату використання урядом паперу як мінімум удвічі.

Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади. Мені тут нещодавно показали бюджети на закупівлю паперу, я випав в осад. Скоро поділюся цифрами", - написав Дубілет.

За його словами в переході з паперового документообігу на електронний головне - не екологія.

Читайте також: Від 1 жовтня держорганам заборонять паперовий документообіг, - Гончарук

"Позбутися паперу - це не про екологію (хоча теж важливо). Це про неефективні бізнес-процеси, про тисячі чиновників і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти. Будемо процес за процесом все і вся спрощувати і переводити в цифру. Я зобов'язуюсь зменшити споживання паперу в Кабміні наступного року мінімум удвічі", - додав Дубілет.

Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100