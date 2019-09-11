Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади. Мені тут нещодавно показали бюджети на закупівлю паперу, я випав в осад. Скоро поділюся цифрами", - написав Дубілет.

За його словами в переході з паперового документообігу на електронний головне - не екологія.

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"Позбутися паперу - це не про екологію (хоча теж важливо). Це про неефективні бізнес-процеси, про тисячі чиновників і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти. Будемо процес за процесом все і вся спрощувати і переводити в цифру. Я зобов'язуюсь зменшити споживання паперу в Кабміні наступного року мінімум удвічі", - додав Дубілет.