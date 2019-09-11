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11.09.19 20:09

Суд за позовом Чорновол зобов'язав ДБР відкрити провадження проти Портнова

Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань почати розслідування проти Андрія Портнова після звернення Тетяни Чорновол.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі "Європейської солідарності"

У повідомленні зазначається: "Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію, згідно з повідомленням Тетяни Чорновол, щодо можливого створення Андрієм Портновим злочинної організації з метою одержання неправомірної вигоди від комерційної структури ПАТ "БТА Банк".

Згідно з повідомленням про злочин дії ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича можуть містити ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею 255 КК України.

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Нагадуємо, що ДБР тричі відмовляло у внесенні інформації за заявою Тетяни Чорновіл до Єдиного реєстру досудових розслідувань із цього питання.

Суд за позовом Чорновол зобовязав ДБР відкрити провадження проти Портнова 01

Суд за позовом Чорновол зобовязав ДБР відкрити провадження проти Портнова 02

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