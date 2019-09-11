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11.09.19 19:55

Регламентний комітет ВР викликає Ірину Геращенко на своє засідання за висловлювання про "зелених чоловічків". ДОКУМЕНТ

Народний депутат України з "Європейською солідарності" Ірина Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

Регламентний комітет ВР викликає Ірину Геращенко на своє засідання за висловлювання про "зелених чоловічків". ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написала у Фейсбуці.

Вона зазначила: "Друзі, тут мені слуги хочуть влаштувати публічну порку за висловлювання і викликають "на ковьор". Примітно, що у відповідь на грубе порушення новим спікером регламенту, я виступила емоційно і образно, але чортами нікого не називала, і жодного прізвища чи назви фракції не згадувала. Та, за Фрейдом, народ перезбудився.
Що я тут можу сказати. У нас поки що є свобода слова і свобода висловлювання. А на місці регламентного і вождів слуг, я б зайнялася своїми власними кнопкодавами. Які в перші два дні роботи, після криків-воплів про нові обличчя і нову роботу, накнопкодавили більше за весь попередній парламент. Доведеться завтра написати заяву. Тим більше, що це реальне порушення Конституції і регламенту, а не дитячі образи слуг".

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Регламентний комітет ВР викликає Ірину Геращенко на своє засідання за висловлювання про зелених чоловічків 01

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