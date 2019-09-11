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11.09.19 21:47

Оперативника поліції затримали в Кривому Розі під час одержання 10 тис. грн хабара за вплив на слідчого, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань задокументували факт вимагання та отримання хабара оперуповноваженим Криворізького відділення Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Оперативника поліції затримали в Кривому Розі під час одержання 10 тис. грн хабара за вплив на слідчого, - ДБР 01

Оперуповноважений вимагав від фігуранта кримінального провадження 10 тис. гривень. За ці гроші поліцейський обіцяв вплинути на слідчого, щоб пом'якшити кваліфікацію злочину; крім того, оперуповноважений обіцяв чоловікові, що слідчий не буде просити суд застосовувати проти нього запобіжний захід.

Оперативника затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ним усієї суми хабара. Вирішується питання про вручення затриманому повідомлення про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу.

Оперативника поліції затримали в Кривому Розі під час одержання 10 тис. грн хабара за вплив на слідчого, - ДБР 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 3692 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

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