Оперативника поліції затримали в Кривому Розі під час одержання 10 тис. грн хабара за вплив на слідчого, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Оперуповноважений вимагав від фігуранта кримінального провадження 10 тис. гривень. За ці гроші поліцейський обіцяв вплинути на слідчого, щоб пом'якшити кваліфікацію злочину; крім того, оперуповноважений обіцяв чоловікові, що слідчий не буде просити суд застосовувати проти нього запобіжний захід.

Оперативника затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ним усієї суми хабара. Вирішується питання про вручення затриманому повідомлення про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 3692 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

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