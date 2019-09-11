Затриманого під час одержання хабаря голову миколаївської Служби автодоріг звільнено, - "Укравтодор"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укравтодора".

"Керівника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрія Максименка негайно звільнено із займаної посади у зв’язку з інформацією, отриманою від співробітників НАБУ, щодо підозри в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що в службу автомобільних доріг у Миколаївській області було направлено позачерговий фінансовий аудит та антикорупційну перевірку.

У відомстві запевнили, що сприятимуть розслідуванню цієї та інших антикорупційних справ та підтримуватимуть дії антикорупційних органів.

Нагадаємо, в середу, 11 вересня, в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка.

У НАБУ повідомили, що керівника САД у Миколаївській області затримано на гарячому під час одержання 90 тис. доларів. За даними слідства, це другий транш хабара, загальний розмір якого становить понад 2,5 млн гривень.

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