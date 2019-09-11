Поляк застрелив українку через нерозділене кохання, втік до Німеччини, де був убитий поліцейськими

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє польське видання Interia.pl.

Як повідомляється, після втечі й переслідування вбивцю українки застрелила поліція неподалік від Берліна.

"Характер убивства вказує на те, що воно було скоєно свідомо, спрямоване проти конкретної особи. Свідками трагедії були інші працівники пральні. Поранену співробітницю не вдалося врятувати", - заявив представник поліції Любуського воєводства Марцин Малуда.

За інформацією місцевих ЗМІ, 26-річний Павло Р. застрелив знайому українку у зв'язку з тим, що вона не хотіла зустрічатися з ним.

Після вбивства зловмисник утік до Німеччини. Недалеко від Берліна дорогу йому перегородили місцеві поліцейські. Він вийшов з автомобіля і направив на них зброю, після чого поліція відкрила вогонь на ураження.

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