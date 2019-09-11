Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про зустріч президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації "Всесвітня рада підкарпатських русинів" 11 вересня до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Чеської Республіки в Україні Радека Матула для отримання роз'яснень", - йдеться в повідомленні.

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Чеський дипломат заперечує будь-які заклики з боку Чехії до русинської автономії в Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Нагадуємо, раніше чеські ЗМІ повідомили, що президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію з семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, що домагаються автономії у складі України".