"Ми з татом повертаємося додому", - дочка підозрюваного у справі про катастрофу МН17 Цемаха заявила про виїзд на Донбас

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це вона написала в соцмережах.

Ймовірно, йдеться про тимчасово окуповану територію Донбасу.

Як передає "Новинарня", про це в середу, 11 вересня, Марія Левченко-Цемах написала на сторінці в соцмережі "ВКонтакте".

"Ну, що, є в житті щастя, справедливість, є хороші люди! Тепер жити трохи простіше. Ура, дорогі мої! Їдемо додому!" - йдеться в дописі.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.