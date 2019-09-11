Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.09.19 23:21

Генпрокурор Рябошапка назвав основні завдання з перезавантаження роботи прокуратури

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав низку невідкладних завдань, які необхідні для перезавантаження роботи органів прокуратури.

Генпрокурор Рябошапка назвав основні завдання з перезавантаження роботи прокуратури

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора в Фейсбук.

"Вчора парламент у першому читанні підтримав проект закону №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Він передбачає ряд нагальних задач для перезавантаження прокуратури", - написаd Рябошапка.

Такими завданнями є:

"З прийняттям відповідного закону ми невідкладно почнемо оновлення системи", - заявил генпрокурор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Два роки - це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури", - Рябошапка

Генпрокурор Рябошапка назвав основні завдання з перезавантаження роботи прокуратури 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100