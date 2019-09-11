Генпрокурор Рябошапка назвав основні завдання з перезавантаження роботи прокуратури

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора в Фейсбук.
"Вчора парламент у першому читанні підтримав проект закону №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Він передбачає ряд нагальних задач для перезавантаження прокуратури", - написаd Рябошапка.
Такими завданнями є:
- Оптимізувати чисельність і провести переатестацію прокурорів. Спеціальні кадрові комісії із залученням міжнародних експертів перевірятимуть як професійні компетенції, так і доброчесність.
- Забезпечити донабір на вакантні посади серед фахівців з відповідним досвідом у сфері права і вищою юридичною освітою. Будь-хто з відповідною освітою, досвідом і знаннями зможе зайняти вакансії в органах прокуратури будь-якого рівня.
- Трансформувати військову прокуратуру. Військові прокурори за бажанням зможуть так само пройти атестацію і перевірку на доброчесність і стати частиною нової системи органів прокуратури. Куруватиме процес головний військовий прокурор Віктор Чумак.
- Розробити стратегію розвитку прокуратури, систему оцінювання якості роботи прокурорів, вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів.
"З прийняттям відповідного закону ми невідкладно почнемо оновлення системи", - заявил генпрокурор.