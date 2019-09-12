Аброськін спростував своє звільнення

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він обговорив свою ситуацію з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Зараз Аброськін залишається на своїй посаді.

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"Сьогодні пишуть мені друзі й не зовсім друзі. Так, я мав розмову з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Поки на сьогодні залишаюся на місці. Наразі в Маріуполі, де наші добровольці віддали зброю, яка потрібна для захисту держави, загалом 10 тонн. Дякую вам, побратими, за захист нашої країни", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, декларації перед звільненням подали перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін (був призначений на посаду в липні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад (був призначений на посаду у вересні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець (був призначений на посаду в листопаді 2017 року).

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