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12.09.19 07:36

Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено на Донбасі. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб ОС

11 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.

Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено на Донбасі. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Богданівки - з озброєння БМП;
- поблизу Невельського - зі стрілецької зброї;
- двічі неподалік Новогнатівки - зі стрілецької зброї;
- тричі поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік н.п. Піски - зі снайперської зброї;
- поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- неподалік Водяного - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Пищевика - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік н.п. Жолобки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Зайцевого - із гранатометів різних систем;
- неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також - зі стрілецької зброї;
- неподалік Новгородського - зі стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил загинули, один військовослужбовець зазнав важкого поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, зараз обставини події з'ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Пищевика зі станкового протитанкового гранатомета.

Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено на Донбасі. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

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