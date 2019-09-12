США запевнили Зеленського в підтримці на шляху до досягнення дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

Дипломати закликали РФ виконати всі свої зобов'язання в рамках Мінських угод.

"Ми закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання в рамках Мінських угод і запевняємо в нашій підтримці зусиль і прагнення Президента Зеленського щодо досягнення дипломатичного вирішення підбурюваного Росією конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.

Також у посольстві США в Україні зазначили, що команда американських експертів співпрацює і надає допомогу українській владі, яка докладає зусиль для забезпечення ефективної реінтеграції нещодавно звільнених українців.

"Для нас велика честь мати можливість підтримувати Україну, в той час як вона вітає вдома 35 українців, звільнених з несправедливого російського ув'язнення минулими вихідними", - наголосили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".