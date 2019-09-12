Звільнені з російського полону моряки сьогодні дадуть пресконференцію

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", захід розпочнеться о 15:00 у залі №1.

Організатор пресконференції - Генеральний штаб Збройних сил України.

У заході візьмуть участь: капітан другого рангу Денис Гриценко – командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування; старший лейтенант Богдан Небилиця - командир малого броньованого артилерійського катера "Нікополь"; старшина першої статті Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яни Капу"; матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ".

Акредитація представників ЗМІ відбуватиметься до 12:00 12 вересня.

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Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.