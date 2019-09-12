Рятувальники продовжують гасити пожежу в лісі неподалік Чорнобиля, авіація ДСНС уже скинула 114 тонн води

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Станом на 7 ранку 12 вересня пройдена вогнем площа становить близько 11 га. Відкритого вогню немає, спостерігаються окремі осередки тління. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 101 особу та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 рятувальник особового складу та 7 одиниць техніки.

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Авіацією ДСНС здійснено 26 скидів (114 тон). На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС у Київській області.

Нагадаємо, 11 вересня о 12:25 поблизу с. Нові Соколи Іванківського району на території Димарського лісництва сталося загоряння лісової підстилки.