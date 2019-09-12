Я прийняв понад 200 дзвінків за годину, - глава села під Калинівкою розповів про паніку після нових вибухів

Після вибухів на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області сільський голова села Павлівка Віктор Кособуцький отримав понад 200 дзвінків від місцевих жителів. Про це він повідомив "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Як нам пояснили, вибухи були за рахунок детонації залишків НП 2017 року. На цей момент пожежу майже загасили, залишилися тільки локальні задимлення, ними займаються", – сказав він.

За словами сільського голови, оскільки у людей "в пам'яті ще свіжі події 2017 року", "почалася невелика паніка, люди почали сильно хвилюватися. Я прийняв понад 200 дзвінків за годину. Кілька людей виїхало в сусідні села, але незабаром, коли додзвонилися до мене, повернулися назад".

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"Ми виїхали, намагалися роз'яснити ситуацію. Працівники сільської ради та громадські активісти поширювали інформацію про те, що відбувається, в соцмережах, в групах", – розповів сільський голова.

Він додав: у зв'язку з НП було ухвалено рішення припинити заняття в школі. "Ми подзвонили батьками, щоб вони по можливості забрали дітей".

Учора на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів унаслідок виникнення пожежі сухої трави.

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Нагадаємо, 9 жовтня на технічній території 6-го арсеналу Міністерства оборони біля смт Дружба в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух, у зв'язку з чим по всій Чернігівській області введено відповідні обмежувальні заходи. Як повідомили в Генштабі, пожежа почалася після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу.

На території складів 6-го арсеналу Міністерства оборони зберігається переважно стрілецька зброя. Підірвано сховища 120-мм мінометних мін, 122-мм гаубичних снарядів, 125-мм танкових снарядів і 122-мм реактивних снарядів "Град". ДСНС повідомила про 88 тис. тонн боєприпасів на складах біля Ічні, в Генштабі цю цифру спростували.

За даними Міністерства охорони здоров'я, унаслідок вибухів на складі боєприпасів під Ічнею з районної лікарні міста евакуювали 163 пацієнтів.

Служба безпеки України розслідує кілька версій пожежі на території складських приміщень біля смт Дружба, зокрема диверсію.

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вибухів під Ічнею. Провадження розпочато за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).