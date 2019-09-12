Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному Ради.

Зазначається, що Рада розгляне проєкт №1030. Ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт зареєстровано 29 серпня.

Крім цього, нардепи розглянуть внесення низки змін до Конституції:

- про внесення змін до регламенту Верховної Ради з впровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом;

- про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення в разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів ВР;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії;

- про внесення змін до закону "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України;

- про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів;

- про режим загального транзиту і введення національної електронної транзитної системи тощо.

Нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС склала майже 250 протоколів на власників "євроблях" від початку дії нових штрафних санкцій