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12.09.19 09:51

Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях"

Рада планує розглянути законопроєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію країни.

Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному Ради.

Зазначається, що Рада розгляне проєкт №1030. Ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт зареєстровано 29 серпня.

Крім цього, нардепи розглянуть внесення низки змін до Конституції:

- про внесення змін до регламенту Верховної Ради з впровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом;

- про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення в разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів ВР;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії;

- про внесення змін до закону "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України;

- про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів;

- про режим загального транзиту і введення національної електронної транзитної системи тощо.

Нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію країни.

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