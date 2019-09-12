21-річний розвідник Юрій Бурдейний загинув під Авдіївкою 10 вересня. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що військовий був родом із села Іркліїв Чорнобаївського району.

"Ще одна втрата черкащанина... Загинув уродженець Чорнобаївщини, старший солдат Юрій Бурдейний. У свої 21 Юрій був старшим розвідником-оператором розвідувальної роти. Світла пам’ять Герою і співчуття рідним", - написав Шевченко.

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За даними чиновника, трагедія сталася в районі Авдіївки Донецької області.

На сторінці aphareus у Twitter опубліковано фото Юрія:









