Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. ВIДЕО

За відповідне рішення проголосував 341 нардеп, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

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Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.

За даними Цензор.НЕТ, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом Президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК здійснюється для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.