"Збираємо всі документи", - Балух заявив, що подаватиме позов проти РФ до Європейського суду з прав людини

Про це він сам сказав у коментарі "Крим.Реаліям", передає Цензор.НЕТ.

За словами Балуха, підготовка документів для подачі в ЄСПЛ у його справі триває з 2016 року.

"Там уже багато документів подано в ЄСПЛ. Але цей процес триває, нічого ще в цьому плані не завершено, була розмова з "Гельсінською групою з прав людини". Ми працюємо разом з ними в цьому напрямку. Ми подали перші документи ще до грудня 2016 року, ще з приводу тієї 319 статті ["образа представника влади"], за якою мене судили ще до того, як я потрапив за ґрати. Збираємо всі документи, фіксуємо, ми домовилися, що я трохи отямлюся, і ми закінчимо роботу", - розповів Балух.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.