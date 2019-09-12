Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками "кнопкодавства". ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяв вчора, направляю до комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України своє звернення з вимогою дати розібратись із ситуацією із зафіксованими фактами "кнопкодавства" у стінах Парламенту та дати їм правову оцінку", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук виклав фото частини цього звернення, в якому йдеться про неперсональне голосування з боку нардепів Сергія Литвиненка (фракція "Слуга народу"), Олександра Ковальова (позафракційний) і Олени Копанчук (фракція "Слуга народу").

Крім того, Стефанчук повідомив, що зареєструє законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Пізніше Стефанчук написав: "Сьогодні на відкритті пленарного засідання порушники з фракції СН попросили вибачення за свій ганебний вчинок та задекларували, що свою місячну заробітну плату перекажуть на благодійні потреби".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутати Олена Копанчук, Сергій Литвиненко та Олександр Ковальов "кнопкодавили" в парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства. ВIДЕО



