У Кличка дозволили пов'язаній з екснардепом Микитасем фірмі будівництво нового 50-метрового ТЦ посеред Печерська в Києві, - "Наші гроші"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту.

Офісно-торговельний комплекс буде збудовано на ділянці площею 1,36 га на вул. Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу).

Граничну висоту об’єкта дозволили на рівні 50,7 м. Будівництво проводиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження щодо висоти – не вище 27 м.

Корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн були продані на початку квітня цього року на аукціоні. Добровільний продаж провів "Укргазбанк" через СЕТАМ.

У квітні право власності на майно зареєстрували за "Філософія девелопмента", що пов’язане з корпорацією "Укрбуд" екснардепа Максима Микитася.

За даними Youcontrol, ТОВ "Філософія девелопмента" у квітні 2018 року створили Вячеслав Мармиш і Андрій Марцинів. Мармиш працював прокурором Шевченківського району, поки не був звільнений одразу після Майдану у 2014 році. У 2015 році він вже працював заступником президента корпорації "Укрбуд".

До слова, оцінювачку, якій оголошено підозру у справі НАБУ про завдання збитків на 81 млн грн при обміні квартир для Нацгвардії з центру Києва на околиці за участі "Укрбуду", наразі захищають адвокати з адвокатського об’єднання "Айтлекс", очолюваного Мармишем.

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Нинішніми засновниками компанії "Філософія девелопмента" є ТОВ "А.В.Інвестиції", власником якого є колишній прокурор прокуратури Київської області, а донедавна начальник відділу Одеської митниці Юрій Грегуль і ТОВ "Монтаді", бенефіціарним власником якого значиться Алла Виговська.

На купленій ділянці "Укрбуд" збирається побудувати бізнес-центр "Arsenal Plaza". Одразу через дорогу знаходиться кінотеатр "Зоряний", який зараз теж реконструюють, у результаті чого на ньому добудували три нові поверхи без відповідних дозвільних документів.