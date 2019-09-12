Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

За відповідне рішення проголосували 284 нардепи, передає Цензор.НЕТ.

Рада схвалила в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського №1030 про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Законом передбачено відтермінування штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

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Водночас, згідно з текстом законопроєкту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.