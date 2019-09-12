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12.09.19 11:46

До держбюджету конфіскують 148,9 тис. грн внесків на підтримку "Батьківщини" і 100 тис. грн допомоги для "Радикальної партії", - НАЗК

Національне агентство з питань боротьби з корупцією заявило, що до держбюджету конфіскують майже 150 тис. гривень внесків, які були перераховані на підтримку "Батьківщини", і 100 тис. гривень допомоги для "Радикальної партії Олега Ляшка".

До держбюджету конфіскують 148,9 тис. грн внесків на підтримку "Батьківщини" і 100 тис. грн допомоги для "Радикальної партії", - НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Кошти будуть конфісковані за порушення встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії.

У порушенні вищезазначеного порядку визнані винними двоє громадян України. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскації сум внесків до державного бюджету України. Відповідні рішення згідно зі ст.212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення ухвалили Вінницький міський суд (апеляційний суд залишив постанову міськсуду без змін) і Хустський районний суд Закарпатської області.

Факти правопорушень виявлено Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами аналізу звітів зазначених політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2018 року.

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