До держбюджету конфіскують 148,9 тис. грн внесків на підтримку "Батьківщини" і 100 тис. грн допомоги для "Радикальної партії", - НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Кошти будуть конфісковані за порушення встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії.
У порушенні вищезазначеного порядку визнані винними двоє громадян України. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскації сум внесків до державного бюджету України. Відповідні рішення згідно зі ст.212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення ухвалили Вінницький міський суд (апеляційний суд залишив постанову міськсуду без змін) і Хустський районний суд Закарпатської області.
Факти правопорушень виявлено Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами аналізу звітів зазначених політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2018 року.