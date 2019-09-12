Реформа освіти буде продовжена, в пріоритетах - дошкільне навчання та адаптація до світу, що швидко змінюється, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це вона заявила сьогодні на пресконференції.

"Багато було питань до мене, чи не зупините ви реформу, чи не повернете ви її назад, що ви думаєте про нову українську школу. Я як людина, яка працювала з міністром Гриневич, абсолютно поділяю цінності, закладені в реформу", - підкреслила вона.

Новосад нагадала, що останні два роки Міносвіти займалося комплексною реформою шкільної освіти. Однак хороша середня освіта може бути лише за умови, що в перший клас приходять вже підготовлені діти. Тому зміни в дошкільній освіті будуть одним з пріоритетів МОН.

"Ефективний ранній розвиток - це те, що може прищепити дитині ті навички і вміння ... які будуть вкрай потрібні в школі і без яких складно буде успішно вчитися", - зазначила вона.

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Своїм пріоритетом на новій посаді Новосад назвала переорієнтування системи освіти на потреби людини, адаптація її до світу, що швидко змінюється.

"Ми всі маємо бути готові до того, що скоро потреба в окремих професіях зникне, і нам потрібно буде перенавчатися і змінювати кваліфікацію. У такому прискореному світі єдина можливість залишатися успішним і конкурентним - вміти вчитися протягом життя і мати доступ до якісної системи освіти. На це ми хочемо спрямувати наші зусилля", - сказала вона.

30 серпня повідомлялося, що 50-й номер у партії "Слуга народу" Новосад змінила депутатський мандат на міністерське крісло. Новій очільниці Міносвіти 29 років.