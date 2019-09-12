Поліція проводить обшуки у співробітників штабів Навального в 39 містах Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону".

"Силовики проводять обшуки вже у 43 регіональних штабах Навального. Винятком стали лише Самара та Уфа, де обшук відбувся двома днями раніше. При цьому в Петербурзі і Пермі силовики знову прийшли в штаби, хоча вже були там кілька днів тому", - пише менеджер проєктів ФБК Леонід Волков.

Обшуки пов'язують з кримінальною справою про відмивання грошей у Фонді боротьби з корупцією, заснованому Навальним.

"Підтверджено обшуки сьогодні вранці у координаторів штабів, співробітників штабів і в приміщеннях самих штабів у 39 містах, ось список:

Чебоксари, Єкатеринбург, Нижній Новгород, Липецьк, Казань, Хабаровськ, Іркутськ, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибірськ, Санкт-Петербург, Красноярськ, Челябінськ, Білгород, Томськ, Краснодар, Тамбов, Іжевськ, Тюмень, Воронеж, Мурманськ, Омськ, Владивосток, Іваново, Калінінград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельськ, Перм, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранськ, Іркутськ. Імовірно, така ж ситуація в Брянську і Смоленську, але немає зв'язку і немає 100% підтвердження", - повідомив Волков.

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