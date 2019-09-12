Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ, а Руснака - начальником Департаменту контррозвідки

Указом №681/2019 Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Іншим своїм указом президент призначив Бухарєва першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Також указом №683/2019 Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

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Владислав Бухарєв, генерал-лейтенант податкової міліції. У 2014 році працював у Службі безпеки України на посаді першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Також був офіцером з особливих доручень глави СБУ. Головою Служби зовнішньої розвідки був призначений Зеленським 11 червня. До цього він був нардепом з фракції "Батьківщина".