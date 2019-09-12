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12.09.19 12:25

Зеленський призначив нових начальників управлінь СБУ в Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях

Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох нових голів обласних управлінь Служби безпеки України.

Зеленський призначив нових начальників управлінь СБУ в Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях

Зокрема, начальником управління СБУ в Запорізькій області призначено Бориса Безрукого, начальником управління СБУ в Миколаївській області - Віталія Герсака, начальником управління СБУ в Харківській області - Миколу Найдича, начальником управління СБУ в Чернівецькій області - Віталія Монастирецького, передає Цензор.НЕТ.

Відповідні укази №№688/2019-691/2019 від 11 вересня оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

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До цього Зеленський звільнив із займаних посад начальників управлінь СБУ в Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській та Харківській областях Петра Дідуха, Юрія Пасіка, Віталія Знайду та Андрія Носача відповідно.

Відповідні укази №№684/2019-687/2019 також датовані 11 вересня і опубліковані на сайті президента.

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