Рада сьогодні не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК, - Арахамія (оновлено)

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні ... Я думаю, що не буде", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту в четвер, відповідаючи на відповідне запитання.

"Немає взагалі навіть домовленості щодо голосів, ми нічого навіть не обговорювали, цього питання не було в порядку денному сьогодні", - відповів Арахамія на запитання про наявність 300 голосів за ухвалення цієї постанови.

"Зараз немає виборів, тому питання не стоїть таким нагальним чином, що ось завтра вибори, тому давайте ЦВК", - додав він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи може подання про звільнення ЦВК Рада розглянути в п'ятницю, Арахамія відповів, що це з'ясується ввечері в четвер. "Ніхто не може сказати, що буде завтра", - сказав Арахамія.

Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

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Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.