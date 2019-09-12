Місія МВФ почала роботу в Україні, - Фонд

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в представництва Фонду.

У представництві уточнили, що місія прибула до Києва в середу, 11 вересня.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук напередодні повідомив, що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.

Гончарук уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня. Під час затвердження на посаді прем'єра у Верховній Раді 29 серпня він повідомив, що з місією намічено провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

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Місія МВФ працювала в Україні в травні цього року, однак поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу. Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами Нацбанку України, угода про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від $5 млрд до $10 млрд може бути досягнута до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш за нею в розмірі близько $2 млрд.