"Слуга народу" ініціює дострокові вибори мера та Київради, - Ткаченко

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада вкотре не зібралася на своє засідання, що свідчить про фактичну імпотенцію київської влади - з одного боку, і недієздатність мера в управлінні містом. Тому ми виступимо з ініціативою дострокових виборів як мера, так і Київради, і повного перезавантаження влади в місті, як того давно хочуть кияни", - сказав Ткаченко.

При цьому планується, що вибори проводитимуться вже за новим законом про столицю, проєкт якого зараз готується і найближчим часом буде винесений на голосування Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламентська фракція партії "Слуга народу" готує проєкт закону "Про столицю", який, можливо, відкриє шлях до проведення позачергових виборів у Києві 8 грудня.

Одним із найбільш вірогідних кандидатів на Київ від "Слуги народу" вважається Олександр Ткаченко. Але, за словами ЗМІ, він категорично відмовився претендувати на пост глави КМДА.

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