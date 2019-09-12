Розцінюємо вчорашні обшуки як спроби тиску і дискредитації банку, - глава "Приватбанку" Крумханзл

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"Нас турбує позиція деяких правоохоронних органів щодо банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону і завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але треба визнати, що дедалі частіше дії правоохоронців скидаються на спроби тиску і дискредитації банку", - заявив він.

За його словами, "Приватбанк" готовий відстоювати свої позиції в судах і захищатиме ділову репутацію своїх співробітників від наклепу.

Нагадаємо, 11 вересня пресслужба "Приватбанку" повідомила, що в його головний офіс в Дніпрі зайшли невідомі озброєні люди в супроводі спецпризначенців з постановою суду і намагалися вилучити кілька документів. Йдеться про договори з "провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями".

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