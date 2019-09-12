Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА

"Впровадження таких масштабних змін у такі стислі терміни містять значні ризики для бізнесу, ставить під загрозу ведення діяльності добросовісних платників, що негативно позначиться на інвестиційному кліматі, і, зрештою, на доходах бюджету", йдеться в листі Європейської бізнес асоціації на адресу голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

У листі зазначається, що законопроєкт містить низку норм, які бізнес сприймає, як відмову від позитивних досягнень, досягнутих унаслідок попередніх змін до законодавства. Зокрема, ризики для підприємців - експортерів несе пропонована практика донарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Загалом у листі вказані 12 пунктів, які потребують, за даними експертів ЄБА перегляду. Так, наприклад, різке збільшення рентної плати за користування корисними копалинами порушує низку принципів, на яких обґрунтовується податкове законодавство України, і в результаті негативно позначиться на бюджетних надходженнях, сказано в листі.

Крім того, стурбованість викликає можливість суттєвого збільшення термінів проведення податкових перевірок та введення штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації податкових накладних.

Загалом Європейська асоціація рекомендує доопрацювати законопроєкт і запропонувала свою допомогу в роботі над ним.

"Експерти асоціації висловлюють своє переконання щодо необхідності продовження роботи над законопроєктом і про необхідність внесення до нього істотних змін", - йдеться в листі.

Нагадаємо, законопроєкт 1210, покликаний внести зміни до податкового кодексу України, вже викликав широку критику в суспільстві.

Так, зокрема, Спілка підприємців України закликала відкликати законопроєкт як такий, що шкодить розвитку бізнесу.