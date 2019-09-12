Ворог від початку доби 7 разів порушив режим тиші, тричі застосовував міномети, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні, 12 вересня, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави російсько-окупаційні війська здійснили вже 7 прицільних обстрілів позиції Об’єднаних сил, тричі застосовуючи міномети різних калібрів", - йдеться в повідомленні.

Після 6:30 ранку захисники Водяного зафіксували розриви 13 ворожих мін калібру 120 мм. Також зранку окупанти випустили загалом 16 мін 82-го калібру по наших оборонцях н.п. Зайцеве та Новгородське. Окупанти вели тут щільні обстріли наших воїнів із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння.

Після 2:00 зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї противник прицільно вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі н.п. Пищевик.

Близько восьмої ранку ворог вів провокації зі стрілецької зброї по захисниках Водяного. З 10:15 противник відкрив вогонь із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння по позиціях наших воїнів у районі Кримського. А з 11:14 - з АГС та великокаліберних кулеметів поблизу Новогнатівки.

"За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших Українських героїв немає", - повідомили в Міноборони.

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