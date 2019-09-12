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12.09.19 13:39

Повернення "Укрзалізниці" під контроль Мінінфраструктури почнемо найближчим часом, - Криклій

Міністерство інфраструктури має намір повернути "Укрзалізницю" під свій контроль.

Повернення "Укрзалізниці" під контроль Мінінфраструктури почнемо найближчим часом, - Криклій

Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вже ініціював це питання перед прем'єр-міністром. Думаю, найближчим часом розпочнемо", - сказав він.

Міністр зазначив, що необхідні зміни до відповідного положення про "Укрзалізницю" вже готуються, і передання може відбутися вже "найближчим часом".

"Якщо за транспортну стратегію та інфраструктуру відповідає Міністерство інфраструктури, то логічно, що залізниця як невід'ємна частина всього цього живого організму має повернутися назад (у підпорядкування Мінінфраструктури. - Ред.)", - сказав Криклій.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні вивів "Укрзалізницю" з підпорядкування Мінінфраструктури в січні 2017 року.

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