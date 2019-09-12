За місцем моєї прописки в Києві 10 осіб у бронежилетах проводять обшук, - Гонтарева

Про це вона повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене зараз в Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, і 10 осіб у бронежилетах проводять обшук. Учора "Приватбанк", сьогодні я...", - заявила вона.

За її словами, правоохоронці в масках і з автоматами.

Ексглава Нацбанку зазначила, що за місцем обшуку нікого немає, оскільки вона не живе там уже майже рік. "Мій адвокат повідомив давно ГПУ (Генпрокуратуру. - Ред.) і ДБР (Держбюро розслідувань. - Ред.) про місце мого проживання в Лондоні", - наголосила Гонтарева.

Нагадаємо, раніше ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю: в центрі Києва спалили машину її невістки.

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