"Слуга народу" має намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми від початку роботи цієї ВР і під час роботи підготовчої групи сповідували квотний принцип. Він діяв при розподілі комітетів, керівних посад у комітетах. Думаю, ми запропонуємо колегам так само квотний принцип, відповідно, тоді визначатимемося щодо арифметики", - сказав Корнієнко в кулуарах парламенту в четвер, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", яку кількість місць у новому складу ЦВК матимуть делеговані "Слугою народу" кандидати.

Він нагадав, що, згідно з процедурою, в разі звільнення всіх членів ЦВК протягом трьох днів депутатські фракції мають направити президентові свої пропозиції щодо кандидатур. "Що далі робити з цими пропозиціями, якщо їх буде, наприклад, 30, а місць - 17? Напевно, влаштовуватимемо рейтингове голосування щодо кожної кандидатури. Будемо далі з цим розбиратися", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання про підходи до формування нової ЦВК.

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Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.