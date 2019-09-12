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12.09.19 16:11

Регламентний комітет ВР пропонує позбавити Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків"

Регламентний комітет 6 голосами із 11 рекомендує позбавити Ірину Геращенко права на участь у 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які захопили парламент.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Рішення ухвалено за зверненням Давида Арахамії.

Своє звернення лідер фракції "СН" мотивував тим, що Геращенко образила його колег і не вибачилася.

Сама Геращенко на комітет не прийшла, а її колеги сказали, що це наступ на свободу слова.

Нагадаємо, раніше народний депутат України від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

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Регламентний комітет ВР пропонує позбавити Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях за слова про зелених чоловічків 01

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