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12.09.19 16:03

У квартирі Гонтаревої ДБР проводить обшуки в межах того ж розслідування, що і в "Укроборонпромі", - речниця

У Державному бюро розслідувань підтвердили, що проводять обшук у київській квартирі колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої. Слідчі дії відбуваються у межах розслідування зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ в 2016 році.

У квартирі Гонтаревої ДБР проводить обшуки в межах того ж розслідування, що і в "Укроборонпромі", - речниця

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила представниця відомства Анжеліка Комарова, інформує Цензор.НЕТ.

"ДБР проводить обшуки у приміщеннях "Укроборонпрому", а також у помешканнях інших учасників кримінального провадження, серед яких є і Валерія Гонтарева", - сказала вона.

Речниця ДБР запевнила, що дозвіл на проведення слідчих дій надав суд.

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Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що працівники відомства проводять обшуки в концерні "Укроборонпром" та підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

Водночас колишня очільниця Нацбанку Гонтарева повідомила у коментарі ЗМІ, що силовики виламали двері в її квартирі і проводять там обшук.

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