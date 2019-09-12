Тиснули всіма можливими методами. Казали: "Вас уже здали", - капітан Гриценко про перебування в російському СІЗО

Про це сказав капітан другого рангу Денис Гриценко - командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як кажуть, наш захист - меч і щит. Ви були нашим щитом", - сказав він, звернувшись до журналістів.

"Темно, понуро, горить світло і туга на серці", - так він описав стан у російському СІЗО.

"Часом були панічні атаки, особливо на початку - коли було мало інформації", - додав Гриценко.

Він зазначив, що на українських моряків психологічно тиснули, щоб вони визнали, що порушили закон.

"На початках тиснули всіма можливими методами. Казали: "Вас уже здали", "Вас послали на забій". Давили психологічно. Там були психологи і адвокати, які казали, що треба падати на коліна перед суддею, цілувати мантію, говорити, що винен, і тоді з нами буде щось хороше. Потім, коли зайшла колегія адвокатів, то було вироблено стратегію захисту", - розповів Гриценко

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.