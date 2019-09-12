Аброськін після відставки збирається в мери Маріуполя

Про це він сказав під час прес-конференції в Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Написав рапорт на звільнення, але я не поставив дату. Дата може бути сьогодні, а може завтра. Я ще думаю", ― сказав Аброськін.

Він висловив наміри після звільнення взяти участь у виборах міського голови Маріуполя.

"Я його звільняв, і я гідний більше, ніж хтось інший", ― заявив посадовець. Своїм заступником у майбутній виборчій кампанії Аброськін назвав Андрія Гергета (позивний "Червень"), який зараз є командиром 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії та заступником командира УДА Дмитра Яроша.

Термін повноважень чинного міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, обраного у 2015 році, спливає цього року.

Нагадаємо, 11 вересня речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про звільнення "за власним бажанням" трьох заступників голови Нацполіції, серед яких він назвав Аброськіна.

Декларації перед звільненням подали перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін (був призначений на посаду в липні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад (був призначений на посаду у вересні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець (був призначений на посаду в листопаді 2017 року).