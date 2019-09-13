У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук

Генпрокуратура, Служба безпеки і Державне бюро розслідувань провели обшук у керівника Державної екологічної інспекції України Ігоря Яковлєва, повідомляє УНІАН. Правоохоронці обшукали робочий кабінет і будинок чиновника. Як свідчить ухвала Печерського районного суду, Яковлєва звинувачують у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Йдеться про 15 мільйонів гривень, які були виділені на утилізацію небезпечних відходів. "Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2019 років службовими особами АТ "Укргазвидобування", а також посадовими особами підрозділу компанії ГПУ "Полтавгазвидобування"спільно з представниками органів державної влади та органів державного контролю розроблена і впроваджена злочинна схема розкрадання коштів АТ "Укргазвидобування" , - йдеться в ухвалі суду.





Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію й електронні носії інформації, що підтверджують незаконні оборудки. Як повідомлялося, 11 вересня СБУ викрила чиновників "Укргазвидобування" в привласненні коштів під час утилізації небезпечних відходів. Правоохоронці встановили, що представники комерційної структури за "погодженням" з менеджментом "Укргазвидобування" і за бездіяльності посадових осіб органів Держекоінспекції створили схему одержання неправомірної вигоди. Кошти привласнювали під час виконання договорів з утилізації відходів буріння в Полтавській області. Дії зловмисників також заподіяли збитки екології регіону.

Під час досудового слідства задокументовано, що фактична утилізація відходів буріння не провадилась.























