МАУ і SkyUp можуть отримати компенсацію за обліт території РФ, - Криклій

Про це на брифінгу сказав глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Міністр зазначив, що розглядається можлива модель компенсації, але йдеться не тільки про МАУ, а про всіх національних операторів.

"Їх два - SkyUp і МАУ. Справді ми будемо пропонувати якісь речі - має бути компенсація за обліт території Росії. Це необов'язково має бути пряма компенсація. На це можна дивитися через аеропортові збори або іншу модель. Зрозуміло, вони стають неконкурентними (українські авіакомпанії, - Ред.), тому що у нас є бан на зону Російської Федерації. Вони змушені робити цей обліт. Звісно через це логістичне плече втрачають чималі гроші", - сказав Криклій.

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Він додав, що рішення про компенсації має базуватися на економічних розрахунках і зараз це питання опрацьовується.

"Завтра це рішення точно не буде прийнято, і швидше за все наступного тижня, теж", - сказав Криклій.

У 2018 році збитки МАУ становили 2,7 млрд грн, що в 8,9 разу більше ніж у попередньому році (304,51 млн грн).

Співвласник МАУ Арон Майберг вважає, що збитки МАУ багато в чому обумовлені прорахунками держполітики в авіаційній галузі. За його словами, за 5 років авіакомпанія переплатила $216 млн через необхідність обльоту повітряного простору Сходу України, Криму і території РФ, високі акцизи на авіаційне пальне і завищені ставки на аеронавігаційне обслуговування.