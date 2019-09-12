Затвердження проєкту резолюції ПАРЄ про становище кримських татар перенесли, - Ар'єв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це розповів глава делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Це правки, підготовлені ними спільно з Меджлісом (кримських татар. - Ред.). Вони посилюють позицію щодо кримських татар і щодо неприйняття окупації Криму; формулювання щодо кримських татар, як корінної нації Криму; звільнення всіх затриманих і засуджених у справі Хізб ут Тахрір; про нелегальне використання російського законодавства на території анексованого Криму. Це я навів перелік дуже короткий і в загальних рисах", - сказав Ар'єв.

За його словами, ці правки мають "дуже важливий техніко-юридичний характер для того, щоб доповідь мала бездоганний вигляд".

Наступне засідання комітету, додав Ар'єв, має відбутися в жовтні.

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