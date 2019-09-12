Дочка підозрюваного у справі МН17 Цемаха підтвердила його повернення в "ДНР"

Про це повідомила "Настоящему времени" його дочка Марія, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона підтвердила виданню, що її батько повернувся на територію так званої "ДНР". На запитання "Які у вас плани далі?" Марія відповіла: "Жити".

Дочка Цемаха відмовилася говорити, чи винен її батько в катастрофі пасажирського лайнера, в якій загинуло 300 осіб.

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Вона також заявила, що Цемах вже дав усі свідчення "всім сторонам", які від нього свідчення хотіли отримати. Окремо вона зауважила, що, за її даними, батько все ще в статусі свідка, і родина не найматиме йому адвоката.

"Всі вже отримали потрібні свідчення, які хотіли отримати, всі країни. Не будемо заважати їм працювати і розбурхувати громадськість", - сказала вона.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.