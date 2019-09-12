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12.09.19 22:53

Підвищення ренти на видобуток руди призведе до зростання соціальної напруженості, - глава профспілки

Підвищення ренти на видобуток залізної руди призведе до зростання соціальної напруженості на підприємствах галузі.

Про це заявив сьогодні глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, виступаючи на засіданні робочої групи комітету Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент МінПрому.

Він зазначив, що різке підвищення рентних платежів погіршить фінансові показники гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт. "У такому випадку буде низька зарплата працівникам, погіршиться можливість виконання соціальних зобов'язань адміністрацією і це призведе до зростання соціальної напруги у трудових колективах", - сказав глава профспілки.

М.Волинець зазначив, що це зі свого боку сприятиме подальшому збільшенню трудової міграції з України. "Буде низька зарплата на комбінатах - працівники поїдуть до Польщі. Вони працюватимуть у Польщі, а не в нас", - підкреслив він.

Як приклад він навів ситуацію на Криворізькому залізорудному комбінаті, який перебуває в управлінні групи "Приват": "Там низька зарплата і постійні конфлікти адміністрації з трудовим колективом".

На думку М.Волинця в разі підвищення ренти на видобуток залізної руди така сама ситуація буде і на інших підприємствах галузі.

Як відомо, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі прийняття змін до Податкового кодексу України, передбачених законопроектом №1210, частка рентних платежів по відношенню до комерційного прибутку металургійних підприємств України суттєво перевищить аналогічний показник в інших країнах.

Так, частка ренти по відношенню до прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, Китаї, становить 10,3%. А в Росії - всього 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.

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