Співробітників ДП "Київоблагроліс" затримано під час одержання 40 тис. грн за незаконний продаж деревини, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП "СЛП "Київоблагроліс", неодноразово здійснювали продаж деревини приватному підприємцю, проте в бухгалтерському обліку це не відображали, а готівкові кошти розподіляли між собою.

Сьогодні під час чергового отримання грошових коштів у сумі майже 40 тис. грн зловмисників упіймали.

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Лісничим і посереднику готується повідомлення про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Санкція згаданої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.