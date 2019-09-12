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12.09.19 17:21

Співробітників ДП "Київоблагроліс" затримано під час одержання 40 тис. грн за незаконний продаж деревини, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали посадовців ДП ​​"Київоблагроліс" під час одержання 40 тис. грн за незаконний продаж деревини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Співробітників ДП Київоблагроліс затримано під час одержання 40 тис. грн за незаконний продаж деревини, - прокуратура 01

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП "СЛП "Київоблагроліс", неодноразово здійснювали продаж деревини приватному підприємцю, проте в бухгалтерському обліку це не відображали, а готівкові кошти розподіляли між собою.

Сьогодні під час чергового отримання грошових коштів у сумі майже 40 тис. грн зловмисників упіймали.

Співробітників ДП Київоблагроліс затримано під час одержання 40 тис. грн за незаконний продаж деревини, - прокуратура 02

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Співробітників ДП Київоблагроліс затримано під час одержання 40 тис. грн за незаконний продаж деревини, - прокуратура 03

Лісничим і посереднику готується повідомлення про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Санкція згаданої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

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